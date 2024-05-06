Sivas\'ın Ulaş ilçesinde öğretmenler köy ziyaretleriyle velileri bilgilendiriyor

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmenler hafta sonu köy ziyaretinde bulunup velileri bilgilendiriyor.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ulaş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, hafta sonları YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilerin köylerine giderek aileleriyle bir araya geliyor.

Ulaş İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin hafta sonu Gülbahçe mezrası, Karaşar ve Hacı Mirza köylerine giderek velileri bilgilendirdiğini söyledi.

Öğretmenlerin sınavlara hazırlık sürecinde öğrenci motivasyonunun artırılması, veli okul işbirliği, öğrencilerin eğitiminde veli desteği, ders çalışma ortamlarının hazırlanması ve rehberlik servisinin işleyişi konularında velileri bilgilendirdiğini aktaran Gülmez, "Ziyaretler gerek öğretmenlerimiz gerekse veliler açısından olumlu bir şekilde geçiyor. İnşallah bu ziyaretler öğrencilerimizin sınavlarda ve akademik başarılarının arttırılmasında önemli olacaktır." dedi.

Gülmez, köy ziyaretlerinin devam edeceğini ifade ederek, özverili bir şekilde hafta sonu tatillerinden zaman ayırıp köy ziyaretlerine katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti.