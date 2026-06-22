Sivas Katliamı İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Sivas Katliamı İçin Adalet Çağrısı

22.06.2026 18:35
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EMEP Genel Başkanı Aslan, Sivas Katliamı'nın faillerine yönelik adalet talep etti.

(ANTAYA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Adalet Bakanı Akın Gürlek 'Faili meçhul davaların peşine düşeceğiz' diyor. Bakan'a soruyoruz, Sivas Katliamı'nın failleri belli, neyi bekliyorsunuz?" dedi.

Antalya'da Alevi dernekleri ve Antalya Demokrasi Güçleri, Sivas'taki Madımak katliamının 33 yılı nedeniyle yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüş sonrası Abdal Osman Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

EMEP Genel Başkanı Aslan, yaptığı açıklamada, "33 yıldır milyonların adalet talepleri karşılanmadı. Sivas'ın katilleri belli, bu katliamı tertipleyenler belli ancak bu dava yıllarca AYM'de bekletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 'Faili meçhul davaların peşine düşeceğiz' diyor. Bakan'a soruyoruz, Sivas Katliamı'nın failleri belli, neyi bekliyorsunuz? Ankara Gar Katliamı'nın failleri belli, neyi bekliyorsunuz? Suruç'ta, Diyarbakır'da katliam yapanlar belli, neyi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Katliamların faillerinin devletin çeşitli kademelerinde yuvalandıklarını ileri süren Aslan, "Emniyetinden saraya kadar uzanıyor. Gerçek adalet, özgürlük, barış ve eşitlik için halkın birleşik mücadelesine ihtiyaç var. Bu ülkede adaleti sağlayacak olan işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençlerdir; ayrımcılığa uğrayan Kürtlerdir, Alevilerdir. Bizler birleşirsek, yan yana gelirsek, milyonlar olursak adalet, özgürlük ve barış gelecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Sivas Katliamı, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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