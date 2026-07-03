Sivas Katliamı'nda Yitirilen Canlar Kırşehir'de Anıldı

(KIRŞEHİR) - Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren aydınlar ve sanatçılar, katliamın 33'üncü yılında Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Ahi Evran Külliyesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Koçak, Sol Parti İl Başkanı Şakir Şenol, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen ve belediye meclis üyeleri katıldı.

ASAF KOÇAK'IN İSMİ KIRŞEHİR'DE YAŞATILIYOR

Anma programında konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 Temmuz 1993'te yaşananların, Türkiye tarihi için bir utanç sebebi ve kara bir leke olduğunu vurguladı. Katliamda hayatını kaybeden aydınların, toplumun geleceğine ve kültürüne yön veren isimler olduğunu belirten Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Sanki hiçbir şey olmamış gibi dönemin siyasileri çıkıp 'İşte otelin dışında kimse ölmedi.' gibi sözler sarf ederek ülkemize yakışmayan o olayları tasvip eder gibi konuşmalar yapmıştı. Hayatını kaybedenlerden birisi de hemşehrimiz Asaf Koçak'tı. Onun adını yaşatmak için bir parka ismini verdik. Utanç Müzesi olması gereken yerde maalesef dönerci dükkanı falan açtılar. Hep birlikte bunları da yaşadık. Ama şu bilinsin ki asla bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Geçmişimizle yüzleşmezsek ülkeyi aydınlığa kavuşturamayız. Pir Sultanlardan aldığımız kültürü, darağacına da gitsek, hiçbir zaman doğruları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden sanatçılarımızı ve aydınlarımızı, aramızdan ayrılışının 33'üncü yılında saygıyla anıyorum."

SEMAH GÖSTERİSİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENDİ

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç'in konuşmalarıyla devam eden programda, Hacıbektaş Kültür Sanat Topluluğu Semah Ekibi sahne aldı. Ardından müzik öğretmenleri Çiğdem Kudret Salman ve Olcay Salman ile Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu'nun dinletileri gerçekleştirildi.

Programın sonunda katılımcılar, katliamın anısını taze tutmak amacıyla hazırlanan "Ateşin Düştüğü Yer Sivas-Madımak" temalı "2 Temmuz 1993 Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.