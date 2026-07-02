Sivas Katliamı Önergesi Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı'nın tüm yönleriyle incelenmesi, hukuki, idari süreçlerin araştırılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla verilen Meclis Araştırması önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce CHP'nin 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı'nın tüm yönleriyle incelenmesi, hukuki, idari süreçlerin araştırılması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla verilen Meclis Araştırması önergesi gündeme geldi.

KAVUNCU: BU ACI OLAY NEFRET VE ÖFKE DİLİNİN SONUCUDUR

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu, Madımak Katliamı'nın konuşması, hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini söyleyerek "Neden böyle bir vahşete bu toprakların tanıklık ettiğini, zafiyetleri, ihmalleri, provokasyonları, karanlıkta kalmaması için her şeyi ama her şeyi konuşmalıyız, konuşmalıyız ki bir daha bu acılar tekrar etmesin. Bu acı olay, bir nefret ve öfke dilinin sonucudur; şiddetin kutsallaştırılmasının bir sonucudur; kinin, hıncın, öfkenin siyasete ve topluma, kitlelere hakim olduğunda o kitle psikolojisiyle neler olabileceğinin bir göstergesidir; etnik ve mezhepsel ayrımlar derinleştirildiğinde güzel ülkemizin nasıl provokasyonlara açık hale geldiğinin bir yansımasıdır" dedi.

EKMEN: EĞER SİVAS, ÇORUM'U AYDINLATABİLSEYDİK BUGÜN MADIMAK'IN AYDINLATILMASININ KONUŞMUYOR OLABİLİRDİK

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP Grubu'nun vermiş olduğu önergeyi desteklediklerini belirterek "Ancak bu önergeyi konuşunca, konuşmaya başlayınca bence ilk olarak üzerinde tefekkür etmemiz gereken mevzu Madımak gibi bir acılı olayın, bir katliamın otuz üç yıl sonra dahi henüz aydınlatılmamış olduğunun kabul ediliyor olmasıdır. Herhalde burada AK Partili arkadaşlarımız da başka partilerden konuşmacılarımız da Madımak olaylarının aydınlatıldığını -bunun yeniden bir komisyon marifetiyle ele alınması gerektiğini- iddia etmeyeceklerdir" dedi.

Türkiye'de birçok yargı pratiğini eleştirildiğini fakat Sivas davası sanıklarıyla ilgili lehe bir gelişme olduğunda bu kez sanki bütün yargı süreçleri doğru işliyormuş gibi onların lehine olan süreçlerin de eleştirildiğine dikkati çeken Ekmen, "Oysa biz Türkiye'nin yargı pratiğine baktığımızda, Madımak katliamının örtülmesi gibi Madımak katliamı gerekçesiyle yargılananların da birtakım hak kayıplarına maruz kaldıklarını, daha doğrusu kalabileceklerini kabul etmek zorundayız. Eğer biz Sivas'ı, Çorum'u döneminde aydınlatılabilmiş olsaydık belki bugün Madımak'ın aydınlatılmasını konuşmuyor olabilirdik. Madımak'ı sadece Madımak katliamından ibaret görmek de mümkün değildir" diye konuştu.

KAYA: BAŞBAĞLAR'IN FAİLİ KİMSE SİVAS'IN FAİLİ DE ODUR

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sivas katliamını ve Başbağlar katliamını birlikte değerlendirmek gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Sivas katliamında da Erzincan Başbağlar katliamında da aynı acıyı hissettik. Başbağlar'ın faili kimse Sivas'ın faili de odur. Sivas katliamıyla ilgili davada toplam 111 kişi hakkında dava açılmış, 107 sanık hakkında açılan davaların sonuçlandığı, yakalama kararı çıkarılan dört sanık hakkında da davaların devam ettiği bilinmektedir. 111 sanık hakkında verilen karara bakıldığında, 26 sanığın beraatine, iki sanık hakkında davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine, 79 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet kararına hükmedildiği görülmektedir, dört sanık hakkında yargılamanın halen devam ettiği de bilinmektedir, 12 sanığın cezasının infazı amacıyla kırmızı bülten çıkartıldığı da görülmektedir. Halen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde de bu davanın firari sanıklarıyla ilgili dava devam etmektedir. Sivas olaylarıyla ilgili olarak geçmişte, 1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araştırma komisyonu kurulmuş ve hazırlanan raporda olayın provokatif özellikler taşıdığı açıkça belirtilmiştir. Yine, AK Parti iktidarları döneminde bu konu araştırılmış, dönemin Devlet Denetleme Kurulu bu konuda inceleme yapmış, talimat verilmiş, Devlet Denetleme Kurulu ayrıntılı bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda da neler vardır? Bu raporu ben kısaca özetleyeyim: Raporda kışkırtma ve provokasyon olduğu açıkça ortaya konulmakta, olayların önlenmesine ilişkin idarenin zafiyetinden bahsedilmektedir. AK Parti iktidarları döneminde Darbeleri Araştırma Komisyonu kurulmuş ve Sivas olaylarıyla ilgili de bu raporda ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir."

Milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.