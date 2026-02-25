Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta Kar Yağışı Bekleniyor

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Yağışın, yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.