Sivas Koyulhisar'da bir ahırda çıkan yangın samanlığa sıçradı, iki yapı kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yalnıztepe köyü Yemişli Mezrası'nda Ahmet Bulut'a ait ahırda yangın çıktı.

Ahırın yanındaki samanlığa da sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.