Sivas Kültür Buluşmaları İstanbullularla Buluştu

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(İSTANBUL)- Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Sivas Kültür Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Sivas Kültür Buluşmaları, memleket özlemi çeken İstanbullular için adeta bir köprü görevi görüyor. Bu kültür dolu atmosferi hemşehrilerimizle paylaşmak ve onların memleket hasretine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Sivas Kültür Buluşmaları'na katıldı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sivas'ın köklü kültürel mirasını ilçede yaşatmaya devam edeceklerini aktardı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, "Sivas Kültür Buluşmaları, memleket özlemi çeken İstanbullular için adeta bir köprü görevi görüyor. Bu kültür dolu atmosferi hemşehrilerimizle paylaşmak ve onların memleket hasretine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.