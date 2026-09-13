Sivas Kümbet Mahallesi'nde otomobil aydınlatma direğine çarptı, 3 kişi yaralandı
Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EAU 937 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan V.Y. (23), Y.C. (22) ve E.D. (23) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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