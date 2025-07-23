Sivas'ta 348 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta 348 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu

23.07.2025 13:09
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SİVAS'ta Polis Meslek Yüksek Okulunda (PMYO) 2 yıllık eğitimlerini tamamlayan 348 kadın polis adayı mezun oldu.

SİVAS'ta Polis Meslek Yüksek Okulunda (PMYO) 2 yıllık eğitimlerini tamamlayan 348 kadın polis adayı mezun oldu. 11 yıl önce Şanlıurfa'da görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören de dönem arkadaşlarıyla birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı.

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan kadın polis memuru adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mahmut Güven, il protokolü üyeleri ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan mezuniyet töreninde polis adaylarının iki yıl süren eğitiminden kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi izletildi. Daha sonra ise dönem birincisi polis memuru Fatma Nur Sakarya, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek mezun olan polis memurlarına görevlerinde başarılar dileyerek, "Aldıkları eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan genç polislerimizi tebrik ediyor ve mezuniyetlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şüphesiz ki emniyet hizmeti devletlerin en öncelikli ve asli görevidir. Güvenliğin olmadığı ve asayişin bozulduğu yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. Bu nedenle ki her devlet kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak olan teşkilatı yani emniyet teşkilatını kurmuştur. Emniyet teşkilatımızda kurulduğu günden bu yana bu amaç doğrultusunda devletimizin güvenliği, toplumumuzun huzuru için canla başla çalışmaktadır. Sevgili gençler bugün sizler çok şerefli bir mesleğe devletimizin adeta vitrini olan çok önemli bir kuruma ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Bu bilinçle emniyet teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız. Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sağlık kalarak kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet ve adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza eminim. Ayrıca meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza eminim" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Şimşek, dereceye giren polis memuru adaylarına diplomalarını ve hediyelerini verdi. Daha sonra ise 348 polis memuru adayı yemin etti. Yemin edilmesinin ardından tören geçişi yapıldı. Tören geçişinin tamamlanmasıyla polis adayları kep atarak mezun olmanın coşkusunu yaşadı. Mezuniyet töreninin ardından ise polis adayları aileleriyle hasret giderdi. Ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

ŞEHİT POLİSİN KIZI DA POLİS OLDU

Mezun olan polis adaylarının arasında 30 Eylül 2014 tarihinde Şanlıurfa'da görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan ve Gaziantep'te toprağa verilen polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören de yer aldı. 4 çocuk babası şehit polis Serdar Gören'in ikinci çocuğu olan Sıla Gören, mezuniyet töreninde babasının fotoğrafını taşıdı. Şehit babasının izinden gitmek için polis olmayı istediğini belirten Gören, babasının yarım bıraktığı mesleği devam ettireceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 348 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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