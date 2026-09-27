Sivas Şarkışla'da hayvan otlatan 47 yaşındaki çobana yıldırım isabet etti, öldü

Sivas Şarkışla'da hayvan otlatan 47 yaşındaki çobana yıldırım isabet etti, öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Dikili köyü Çeklicek Pınarı mevkisinde hayvan otlatan 47 yaşındaki çobana yıldırım isabet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çobanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dikili köyü, Çeklicek Pınarı mevkisinde hayvan otlatan 47 yaşındaki çoban Erol M'ye yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Erol M'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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