Sivas Suşehri Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sivas Suşehri Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sivas Suşehri Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlar, taleplerini iletti ve Kayaoğlu da mahallelerin sorunlarını tespit ettiklerini ve çalışmalara imza atmaya başladıklarını belirtti.

29.07.2024 12:49
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Sivas'ın Suşehri ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, mahalle muhtarlarıyla biraya geldi.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda muhtarlar, Kayaoğlu'na taleplerini iletti.

İlçede 13 mahalle bulunduğunu belirten Kayaoğlu, "Göreve geldikten sonra mahallelerinin sorunlarını tespit ettik. Yapılan programlar dahilinde, işin aciliyetine göre ön çalışmalar ile göreve geldiğimiz andan itibaren bu çalışmalara imza atmaya başladık. Bu yeterli değil, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun da bilincindeyiz. Muhtarlarımızla birlikte bu çalışmalara güzel imzalar atacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, belediye meclis üyeleri Önder Bayram, Mehmet Özkan, Ali Yaman ve İsmail Hakkı Tokgöz de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Suşehri Belediye Başkanı, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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