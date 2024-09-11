Suşehri'nde Bakliyat Eleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Suşehri'nde Bakliyat Eleme Tesisi Açıldı

Suşehri\'nde Bakliyat Eleme Tesisi Açıldı

Suşehri ilçesinde belediye tarafından yapılan Bakliyat Eleme ve Ayıklama Tesisi hizmet vermeye başladı. Tesiste nohut ve fasulye eleme ve ayıklaması yapılmaktadır. Ayrıca belediye bünyesinde ürün paketleme tesisinin de bulunduğu belirtildi.

11.09.2024 14:17
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Bakliyat Eleme ve Ayıklama Tesisi hizmet vermeye başladı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe olarak yaptırılan tesiste incelemelerde bulundu.

Tesiste, nohut ve fasulye eleme ve ayıklamasının yapıldığını söyleyen Kayaoğlu, "Çiftçilerimizin hizmetine sunduğumuz eleme ve ayıklama tesisi ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. Tesisimizde Suşehri başta olmak üzere İmranlı, Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerimizden de çiftçilerimiz ürünlerini getirerek eleme ve ayıklamasını yaptırmaktadırlar." dedi.

Belediye bünyesinde ürün paketleme tesisinin de bulunduğunu belirten Kayaoğlu, "Makinelerimiz hazır, bazı eksikleri bulunmaktadır. Onları da kısa sürede tamamlayacağız. Paketleme tesisini de çiftçilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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