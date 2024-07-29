Sivas Suşehri'nde çıkan yangında 2 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumanda etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku zarar gördü.