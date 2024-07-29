Sivas Suşehri'nde çıkan yangında 2 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sivas Suşehri'nde çıkan yangında 2 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

29.07.2024 11:59
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında, 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku kullanılamaz hale geldi, bir kişi dumandan etkilendi.

İlçeye bağlı Eskişar köyünde Ufuk Arslan'a ait samanlık ve ahırlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumanda etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve traktör römorku zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Suşehri'nde çıkan yangında 2 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Suşehri'nde çıkan yangında 2 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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