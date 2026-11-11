Sivas Suşehri\'nde otomobilin motoru alev aldı ve araç kullanılamaz hale geldi

Sivas Suşehri'nde otomobilin motoru alev aldı ve araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Suşehri'nde sahibinin çalıştırmak istediği otomobilin motor kısmında patlamayla yangın çıktı. Taşköprü Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında etkili olan alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale gelirken soruşturma başlatıldı.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sahibinin çalıştırmak istediği otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Taşköprü Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, M.T., park halindeki otomobilini çalıştırmak istedi. Bu sırada otomobilin motor kısmında yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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