Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

15.07.2024 19:16
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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şimşek ve beraberindekiler, şehit aileleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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