Sivas'ta 19 göl ve gölete 860 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Sivas'ta, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 860 bin yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilerek Sivas'a getirilen 860 bin yavru sazan balığının Serpincik Göleti ve il sınırları dahilinde bulunan 19 göl ve gölete bırakıldığı belirtildi.

Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflendiği belirtilen açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce balıklandırma çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde devam edilecek olup, çalışmalardan beklenen faydanın en üst düzeyde sağlanabilmesi için su ürünleri kaynaklarının korunması ve bırakılan yavru balıkların en az bir kez üreyebilmesine imkan tanınması büyük önem taşıyor." ifadesine yer verildi.