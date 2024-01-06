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Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinde çukurda yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinde çukurda yakalandı

Sivas'ta 12 suçtan hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, annesinin evinin bir odasına kazılan çukurda saklanırken yakalandı. Jandarma ekipleri, evde yapılan operasyon sonucunda hükümlüyü çukurda buldu ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti. Ancak hükümlünün yakınları, adliye önünde basın mensuplarına saldırarak hakaret etti.

Sivas\'ta 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinde çukurda yakalandı
06.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:42
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Sivas'ta 12 suçtan hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinin bir odasına kazılan çukurda yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, kasten yaralama, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 12 kaydı bulunan ve hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.E'nin (30), kent merkezinde annesi Ö.E'ye ait evde saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, evin bir odasının zeminindeki yükseltiyi fark edip halıyı kaldırdıklarında ahşap kapakla karşılaştı.

Kapağı kaldıran ekipler, buradaki çukura gizlenen S.E'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada S.E'nin yakınları, adliye önünde basın mensuplarına saldırarak hakaret etti.

Kaynak: AA
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Sivas, Güvenlik, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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