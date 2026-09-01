Sivas'ta adli yıl törenle başladı: Vali Şimşek, adaletin toplum vicdanındaki önemine vurgu yaptı - Son Dakika
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Sivas'ta adli yıl törenle başladı: Vali Şimşek, adaletin toplum vicdanındaki önemine vurgu yaptı

Sivas\'ta adli yıl törenle başladı: Vali Şimşek, adaletin toplum vicdanındaki önemine vurgu yaptı
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Sivas'ta yeni adli yıl, Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Vali Yılmaz Şimşek, adaletin sadece mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da karşılık bulduğunu belirterek, bu değerin insanların devlete ve geleceğe olan güvenini güçlendirdiğini ifade etti. Törene milletvekilleri, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Sivas'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında tecelli eden bir kavram olmadığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Adalet aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulan, insanımızın devlete, birbirine ve geleceğe olan güvenini güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Kadim şehir Sivas'ımız da tarih boyunca adalet anlayışının güçlü biçimde yaşatıldığı şehirlerden biri olmuştur. Bu topraklarda asırlar boyunca hak gözetilmiş, mazlumun sesi duyulmuş, adaletin ve hakkaniyetin izleri medeniyetimizin önemli duraklarından biri olarak yaşatılmıştır. Bugün bizlere düşen de bu güçlü mirası, çağımızın gerekleri doğrultusunda daha ileriye taşımaktır."

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sedat Soydemir, İdare Mahkemesi Başkanı Zihni Mert Öztürk, Baro Başkanı Fatih Sevim, hakimler, savcılar, avukatlar ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta adli yıl törenle başladı: Vali Şimşek, adaletin toplum vicdanındaki önemine vurgu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta adli yıl törenle başladı: Vali Şimşek, adaletin toplum vicdanındaki önemine vurgu yaptı - Son Dakika
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