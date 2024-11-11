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Sivas'ta Ağaçlandırma Etkinliği

Sivas\'ta Ağaçlandırma Etkinliği

Sivas'ın 4 ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 14:16
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Sivas'ın Ulaş, Zara, Doğanşar ve Akıncılar ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ulaş'ta, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 3 bin çam fidanı dikildi.

Çatalpınar mevkisinde düzenlenen programa katılan Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, öğrencilerle fidan dikti.

Zafer, kuraklığa karşı ağaçlandırmanın önemine dikkati çekerek, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için bu tip projelere önem vermeliyiz." dedi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Zara

Zara ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 5 bin sarı ve kara çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Zara Orman İşletme Müdürü Murat Metin, fidan dikim hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra İlçe Müftüsü Yunus Güleç dua etti.

Duanın ardından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, öğrenciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Doğanşar

Doğanşar ilçesinde de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, Doğanşar Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akıncılar

Akıncılar ilçesinde düzenlenen etkinliğe ise Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Türkmen, Sevinç ve diğer katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Akıncılar, Doğanşar, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, sivas, Ulaş, Son Dakika

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