Sivas'ta Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sivas'ta Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

10.05.2026 12:38
Yıldızeli'nde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, husumetli iki akraba aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Töngel köyünde meydana geldi. Evleri yan yana olan ve husumetli olan akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada S.I., üzerindeki tabancayla yeğeni olduğu öğrenilen Yasin Işık'a ateş açtı. Yasin Işık hayatını kaybederken, kavgaya karışan T.I, A.I., ve K.I. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yasin Işık'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli S.I., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
