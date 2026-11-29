Sivas'ta amatör maçın 36. dakikasında çarpışan kaleci ve arkadaşı hastaneye götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Süper Amatör Küme B Grubu'nda Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor arasındaki maçın 36. dakikasında kaleci ve takım arkadaşı kafa kafaya çarpıştı. İlk müdahaleleri sahada yapılan iki futbolcu, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta amatör küme futbol maçında kafa kafaya çarpışan kaleci ve takım arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Süper Amatör Küme B Grubu'ndan Hafik Belediyespor ile 4 Eylülspor takımları Spor Vadisi 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi.
Maçın 36. dakikasında 4 Eylülspor kalecisi Umut Can Koç ile takım arkadaşı Furkan Güney kafa kafaya çarpıştı.
Oyunculara ilk müdahale sahadaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
Futbolcular, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Futbolcuların çarpışma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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