Sivas'ta anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Kentteki bir anaokulundan 30 öğrenci için İl Jandarma Komutanlığına gezi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile bir araya gelen öğrenciler, askeri araçları yakından tanıma fırsatı buldu.
Farkındalık ve bilgilendirme eğitimi kapsamında öğrencilere pasta ikram edildi, balon ve jandarma boyama kitabı hediye edildi.
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