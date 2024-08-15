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Sivas'ta bal hasadı başladı

SİVAS - Arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye ikincisi, bal mumu üretiminde Türkiye birincisi ve bal üretiminde Türkiye dördüncüsü olan Sivas'ta bal hasadı başladı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçesinde bulunan Ahmethacı köyünü ziyaret ederek bal hasadı yaptı.

Bal üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Sivas, organik bal ve arı ürünleri ile de söz sahibi olma yönünde iddiasını sürdürüyor. Geniş bir yüzölçümüne sahip, bitki florası bakımından ve aynı zamanda endemik bitki yönünden birçok türe ev sahipliği yapan Sivas'ta 6 bin 500 ton bal üretimi beklenmekte. Zara ilçesine bağlı Ahmethacı köyünü ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'te bal hasadı yaptı. Arıcı kıyafeti giyerek hasadı gerçekleştiren Vali Şimşek, arıcılara bol ve hayırlı hasatlar dileğinde bulundu.

Yıllardır arıcılık ile uğraşan Amil Şimşek'e misafirperverlikleri için teşekkür eden Vali Şimşek "Zara ilçemiz Ahmethacı köyünde bir arıcılık işletmesine konuk olduk. Misafirperverliklerinden dolayı Amil amcamıza ve Gülsen teyzemize teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada çok güzel bir arıcılık tesisi oluşturmuşlar ve yıllardır da arıcılıkla uğraşıyorlar. 300 arıdan 80 arıya düşmüş ama hala arıcılığa devam ediyorlar" dedi.

" Bal üretiminde de ülkemizde dördüncü sıradayız"

3 bin 750 üreticinin olduğu Sivas'ta bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton bal üretiminin beklendiğini ifade eden Vali Şimşek "Sivas ülkemizin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi ve arıcılık da bu anlamda öne çıkan bir faaliyet. Çünkü ilimiz arıcılığa son derece elverişli. Geniş bir coğrafyası var ve bu coğrafya da arıcılığa elverişli bitki örtüsü ve zengin bir faunaya sahip ilimiz ve gün geçtikçe memnuniyetle görüyoruz ki ilimizdeki arıcılık faaliyetleri de gelişiyor. Arıcılık yapan vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bizlerde devlet olarak arıcılık yapılmasını, arıcılık yapan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Gerek eğitim faaliyetleriyle gerekse zaman zaman projelerle kovan desteği veriyoruz ve çeşitli malzeme desteği veriyoruz. Bunun da sonucu alıyoruz. Çünkü ilimizde şuanda işletme anlamında büyük bir artış söz konusu. Arıcılık işletmesi sayısı bakımından ilimiz şuanda Türkiye ikincisi. İlimiz genelinde toplamda 3 bin 750 civarında bir arıcılık işletmesi söz konusu. Bal üretiminde de ülkemizde dördüncü sıradayız. Yaklaşık 6 bin 500 ton civarında bal üretimi söz konusu. İnşallah bu tür çaba ve çalışmalarımızla ilimiz genelindeki arıcılık işletme sayısını ve bal üretimini daha da yüksek seviyelere, daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. " ifadelerini kullandı.