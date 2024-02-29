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Sivas'ta barajdaki suların çekilmesi ile eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı

SİVAS - Sivas'ın tarımsal ve içme suyunda kullanılan Pusat-Özen Barajında, kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle sular çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen Barajı'nda kuraklığın etkisiyle sular kısmi olarak çekildi. Suların çekildiği barajda su altında kalan yerleşim yerleri kendisini gösterdi. Tarımsal ve içme suyu olarak kullanılan baraj, adeta alarm verirken su üzerinde beliren minare ise bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor. Yağışın olmaması ve barajın yeteri kadar beslenememesi ile birlikte oluşan endişe verici görüntü, dron ile havadan görüntülendi.

"Barajı bu zamana kadar hiç böyle boş görmemiştik"

Baraj çevresinde bulunan Dündar köyünde ikamet eden Erencan Topçu "Dündar köyünde ikamet etmekteyim. Sürekli buraya gelip gidiyorum. Barajı bu zamana kadar hiç böyle boş görmemiştik. Suda baya çekilme var. Evler ortaya çıktı, ilginç bir görüntüsü var. Caminin minaresi çok görünmüyordu. Suların çekilmesiyle ortaya çıkmış. Daha da çekileceğini tahmin ediyoruz" dedi.