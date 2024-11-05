Sivas\'ta Bebek Mezarlığına Kalp Şeklinde Tasarım

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SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan bebek mezarlarının taşları, belediyenin yaptığı çalışma ile kalp şeklinde yeniden düzenlendi. Binlerce mezar taşının değişimi için çalışma başlatılırken, ortaya çıkan görüntü aileleri de memnun etti.

Sivas'ta doğumundan hemen sonra veya bir süre sonra hayatını kaybeden bebekler için oluşturulan mezarlıkta yeniden düzenleme çalışması başlatıldı. Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla; kimi kendi yakınları tarafından yaptırılan, kimi halen tahta şeklinde kalan bebek mezar taşlarının yenilenmesine karar verildi. Bu çerçevede bebek mezar taşlarının tümü kalp şeklinde tasarlandı.

1150 BEBEK MEZAR TAŞI

Mermerden yapılan ve kalp deseni içerisinde bebek isimlerinin yer aldığı mezar taşları ekipler tarafından eskisiyle değiştirilmeye başlandı. Yüzlerce kalp şeklinde görüntü oluşturan mezar taşları dikkat çekti. Belediyenin çalışması ile toplamda 1150 bebek mezar taşının kalp şeklindeki yeni tasarım ile değiştirileceği belirtildi. Yeni tasarım, bebeklerine kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aileleri de memnun etti.

RÜZGAR GÜLLERİYLE DOLDU

Öte yandan bebek mezarlarının birçoğunun rüzgar gülleri ile dolduğu görüldü. Çocukluğunu yaşayamadan dünyadan göç eden bebeklerin aileleri tarafından mezarlara bırakılan yüzlerce rüzgar gülü, kalp şeklindeki mezar taşları ile yürekleri ısıttı. 2025 yılı mart ayında ise tüm bebek mezarlarına 1'er adet gül fidanı dikileceği öğrenildi.

Haber-/Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -