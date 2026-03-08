Sivas'ta Binada Tahliye İşi - Son Dakika
Sivas'ta Binada Tahliye İşi

Sivas'ta Binada Tahliye İşi
08.03.2026 19:43
Sivas'ta yıkım sırasında bir binanın kolonuna hasar verilmesi üzerine 21 daire boşaltıldı.

Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın ana taşıyıcı kolonunun zarar görmesi üzerine 21 daire tedbiren boşaltıldı.

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğinde yer alan binanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Sivas Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Binada Tahliye İşi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivas'ta Binada Tahliye İşi
