Sivas'ta Camide İşaret Dili Uygulaması - Son Dakika
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Sivas'ta Camide İşaret Dili Uygulaması

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Sivas'ta işitme engelliler için Cuma hutbesi işaret diliyle tercüme edilmeye başlandı.

20.09.2024 22:03
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Bu camide ibadete engel yok

Sivas'ta Cuma hutbesi işaret dili ile tercüme ediliyor

SİVAS - Sivas'ta bir camide işitme engelli vatandaşlara yönelik işaret diliyle cuma hutbe çevirisi uygulaması başladı. Uygulama sayesinde işitme engelli vatandaşlar Cuma hutbelerini anlaması sağlandı.

Sivas'ta işitme engellilerin de cuma hutbesini anlayabilmesi için düşünülen proje hayata geçirildi. Halil Rıfatpaşa mahallesinde bulunan Selim Ağa Cami imam hatibi Resul Işık, işaret dili kursu aldı. Bir süre kursa giden imam Resul Işık, kurs tamamlandıktan sonra cuma hutbelerini işaret diline çevirmeye başladı. İmam hatibin okuduğu hutbe, caminin üst katında işitme engelli vatandaşlar için ayrılan bölümde tercüme edildi. Camide başlatılan uygulama takdir toplarken işitme engelli vatandaşlar bu uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

Proje ile ilgili bilgiler veren Selim Ağa Cami imam hatibi Resul Işık, "Engelli kardeşlerimiz fabrikada çalışıyorlardı. Kendi aralarında Atölye Cami dedikleri camide işaret dili bilen biri tarafından kendi aralarında konuşuyorlardı. Biz de bu durumu Sivas Müftülüğü olarak öğrendik. Müftülüğümüz bizlere bu konu ile ilgili kurslar açtı. Bu kursu bizde Selim Ağa Camisine alarak kapsamını genişlettik ve duyurular yaptık. Selim Ağa Camisi olarak her cuma bir görevlimiz tarafından engelli kardeşlerimize çevirilere başladık. Tepkiler çok olumlu şekilde oldu. Engelli kardeşlerimiz böyle bir hizmetten dolayı bizlere teşekkür ettiler" dedi.

"Çeviri yapılmadan önce masumca oturuyorduk"

İşaret dili uygulamasının ardından hutbeleri anlayabildiğini söyleyen işitme engelli Paşa Mehmet Çakırer, "Bu uygulamayı güzel ve rahat buluyoruz. Eskiden hocamız hutbe okurken ne dediğini anlamıyorduk. İşaret diline çevrildiğinde daha iyi anlıyoruz. Çeviri yapılmadan önce masumca anlamadan oturuyorduk. İşaret diline çeviri olduktan sonra anlıyoruz" dedi.

İşaret dili çeviri uygulaması öncesinde birbirlerine baktıklarını söyleyen işitme engelli cami cemaati, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sivas\'ta Camide İşaret Dili Uygulaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Camide İşaret Dili Uygulaması - Son Dakika

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