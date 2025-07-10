Sivas\'ta Casusluk Suçlusu Yakalandı

Sivas'ta hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs için ekipler harekete geçti

Sivas Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, kentte koordineli çalışma yaptı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyonda, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.