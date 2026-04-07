Sivas\'ta Çocuk Trafik Kazası

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
M.Ş.A. (39) yönetimindeki 33 AJM 418 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.N.A.'ya (10) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.
