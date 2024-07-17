Sivas'ta Dilencinin Koltuk Değneğinden 7 Bin TL Çıktı - Son Dakika
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Sivas'ta Dilencinin Koltuk Değneğinden 7 Bin TL Çıktı

Sivas\'ta Dilencinin Koltuk Değneğinden 7 Bin TL Çıktı

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapan M.Y. ve A.İ.E.'yi yakaladı. Üst araması sırasında A.İ.E.'nin koltuk değneğinden çıkan tutacak kısmını söken ekipler, içinde gizlenmiş 7 bin TL para buldu. Paraya el konulurken, dilenciler hakkında işlem yapıldı.

17.07.2024 15:44
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SİVAS'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin koltuk değneğinin içinden 7 bin TL çıktı.

Kent merkezinde devriye görevinde bulunan Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dilencilik yapan M.Y. ile A.İ.E.'yi fark etti. Ekipleri gören dilenciler, kaçmaya çalışırken yakalandı. Dilencilerin üst araması yapılırken, A.İ.E.'nin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin TL para buldu. Söz konusu paraya el konulurken, 2 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Sivas Belediyesi, Zabıta, Sivas, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Dilencinin Koltuk Değneğinden 7 Bin TL Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Dilencinin Koltuk Değneğinden 7 Bin TL Çıktı - Son Dakika
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