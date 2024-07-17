Sivas\'ta Dilencinin Koltuk Değneğinden 7 Bin TL Çıktı

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SİVAS'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin koltuk değneğinin içinden 7 bin TL çıktı.

Kent merkezinde devriye görevinde bulunan Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı'nda dilencilik yapan M.Y. ile A.İ.E.'yi fark etti. Ekipleri gören dilenciler, kaçmaya çalışırken yakalandı. Dilencilerin üst araması yapılırken, A.İ.E.'nin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin TL para buldu. Söz konusu paraya el konulurken, 2 dilenci hakkında işlem yapıldı.