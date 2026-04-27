Sivas'ta diş ağrısı için gittiği hastanede 25 dişi çekilen kadın yargıya taşıdı

Sivas'ta yaşayan iki çocuk annesi Gülbeyaz Çelikdemir, 2 yıl önce diş ağrısı şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hastanesi'ne gitti. Burada doktor olduğunu düşündüğü Y. İ. tarafından, 'Burada işler uzar, dışarıda daha hızlı halledebiliriz' vaadiyle özel bir diş kliniğine yönlendirildi. Y. İ.'nin implant satıcısı olduğunu sonradan öğrenen Çelikdemir, A. D.'ye ait klinikte 25 dişinin birden çekildiğini ve H. Ö. tarafından ağzına 8 implant çakıldığını belirtti.

İmplantlar sonrası çenesinde iltihap oluştu, çene etleri çekildi ve iki operasyon geçirdi. Sürekli sıvı gıdalarla beslendiği için bağırsak sorunları yaşadı. İmplantların sökülmesi için kliniğe gittiğinde ise kendisinden ek ücret istendi. Çelikdemir, Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak Y. İ., A. D. ve H. Ö.'den şikayetçi oldu. Mahkeme sürecinde delillerin yok olmaması için ağzındaki implantlarla yaşamaya devam eden Çelikdemir, bilirkişi heyetinin kendisini muayene etmeden rapor verdiğini, implantlar için 36 çeyrek altın harcadığını ve söktürmek için 12 bin TL talep edildiğini söyledi. Adaletin yerini bulmasını beklediğini ifade etti.