Sivas'ta Dondurucu Soğuk ve Dev Buz Sarkıtları

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Kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı, 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuklar sonrası 3 metrelik bu sarkıtları oluştu.

Sivas'ta iki gün etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Sivas'ta termometreler sabah saatlerinde eksi 10 dereceyi gösterdi. Soğukların etkili olduğu kentte dev buz sarkıtları oluştu. Tarihi Behrampaşa Hanı'nda 3 metreyi bulan dev buz sarkıtları görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan tarihi kent meydanında bulunan Buruciye Medresesinde de buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

"Sivas için normal bir soğukluk"

Ali Kalendar, buz sarkıtlarının üç metreyi bulduğunu ifade ederek, " Kar çok yağdı. Buz sarkıtları 3 metreyi buldu. Havalar çok soğuk. Sivas için normal bir soğukluk. Sivas'ta hava bundan sonra böyle geçer. Sivas'ta kış kışlığını belli eder. Ben üşümüyorum biz alışkınız. Bu buz sarkıtları 3 metre var şuan" dedi.