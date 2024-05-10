Sivas'ta Eğitim Sendikaları Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Eğitim Sendikaları Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Sivas\'ta Eğitim Sendikaları Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Zara ilçesinde Eğitim Bir-Sen Sendikası üyesi öğretmenler ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı grup, Saat Kulesi önünde toplandı. Şarkışla'da Eğitim Bir-Sen, Eğitim İş-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ilçenin çeşitli noktalarda basın açıklaması yaptı.

10.05.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Zara ilçesinde Eğitim Bir-Sen Sendikası üyesi öğretmenler ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı grup, Saat Kulesi önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Zara Temsilcisi Ahmet Murat Yiğit, okul müdürünün öldürülmesi olayını kınamak için iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yiğit, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenleme istediklerini ifade etti.

Şarkışla

Şarkışla'da Eğitim Bir-Sen, Eğitim İş-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler ilçenin çeşitli noktalarda basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şarkışla İlçe Başkanı Salih Uzundağ ve Eğitim İş-Sen ve Türk Eğitim-Sen Başkanı Ziya Türker, saldırıyı kınadıklarını dile getirdi.

Kent meydanında yapılan basın açıklamasına Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Eğitim Sendikaları Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 14:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Eğitim Sendikaları Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement