Sivas'ta soğuk hava etkisini artırırken, sabahın erken saatlerinden itibaren kent merkezi ve çevresinde yoğun sis meydana geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle oluşan sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına kadar indi.

Kentte, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası bağlantı yollarında etkisini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Başta Sivas- Ankara kara yolu olmak üzere çevre yollarında seyreden araç sürücüleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla sis farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, görüş mesafesinin kritik seviyelere düştüğü güzergahlarda devriye gezip, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. Sabah mesaisine yetişmeye çalışanlar da soğuk ve sisli hava nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklardan etkilendi.

Öğle saatlerine doğru hava sıcaklığının artmasıyla yoğun sis tabakası etkisini yitirdi, ulaşım da normale döndü.