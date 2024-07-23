Sivas'ta Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Sivas'ta Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlamaları

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sezerer, basın hürriyetinin demokrasilerde önemli bir unsuru olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin toplumda saygınlık kazanması gerektiğini belirtti. Demirgil ise basın kuruluşlarının toplumsal görevini yerine getirdiğini ve gazetecilerin demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade etti. Karakaya ise basının tarafsızlık, doğruluk ve objektiflik ilkesiyle halka hizmet ettiğini ve toplumun haber alma hakkının en önemli garantisini sağladığını söyledi.

23.07.2024 15:03
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Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ve Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sezerer, mesajında, 24 Temmuz'un basında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olması nedeniyle dünya demokrasilerinde basın hürriyetin ana unsurlardan birisi olduğunu belirtti.

Hürriyeti hak ve adalet içinde kullanmanın gazeteciliğin temel esaslarından birisi olduğunu aktaran Sezerer, şunları kaydetti:

"Bu amaçla hareket etmesi gereken basın mensuplarının toplumda haberleriyle saygınlık kazanması gerekiyor. Sivas'taki gazetecilerin bu konudaki titizliklerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Milli iradeyi zaman zaman sekteye uğratmak ve emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye'yi yeniden yapılandırmak isteyenler karşısında her zaman Türk basını olarak dimdik ayakta durduk ve bu duruşumuzu hiç bozmadık."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Demirgil ise halka doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmasına aracı olan basın kuruluşlarının, önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini ifade ederek, gece gündüz demeden her türlü zorluğa rağmen demokrasinin mihenk taşı olan gazetecilerin ve basın camiasının bayramını kutladı.

Ticaret Borsası Başkanı Karakaya da mesajında "Basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin önemini bir kez daha hatırladığımız 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Demokrasimizin temel taşlarından biri olan basın, toplumun haber alma hakkının en önemli garantisidir. Tarafsız, doğru ve objektif haber yapma ilkesiyle halkımıza hizmet eden basın mensuplarımız, kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karakaya, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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