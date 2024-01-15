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Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi sonucu Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde, sakarmeke kuşları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Ayrıca, il genelindeki diğer ilçelerde de soğuk hava etkisini sürdürüyor. İmranlı ilçesinde gece eksi 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, diğer ilçelerde de sıfırın altında seyrediyor.

Sivas\'ta Hafik Gölü\'nün yüzeyi buzla kaplandı
15.01.2024 - 12:23,
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Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.???????

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde, sakarmeke kuşları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Kuşlar gölün donmayan kısımlarında yiyecek aradı.

Bu arada il genelinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığı il merkezinde gece sıfırın altında 7 dereceye düşerken, ilçelerde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı gece eksi 13 dereceye kadar düştü, sıfırın altında olmak üzere Gölova, Şarkışla ve Zara'da 9, Kangal'da ise 8 derece ölçüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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