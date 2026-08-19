Sivas'ta Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Hasat Sezonu Başladı

Sivas\'ta Hasat Sezonu Başladı
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Vali Şimşek ve Milletvekili Toy, İnceyol köyünde hasat programına katıldı, bereketli bir sezon diledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, hasat programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek ve Milletvekili Toy'un katılımıyla merkeze bağlı İnceyol köyünde hasat programı düzenlendi.

Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, biçerdövere binerek hasat yaptı.

Bu yıl yağışların bol olmasıyla hububat üretiminde bereketli ve verimli bir sezon geçirildiğini belirten Şimşek, "Geniş tarım arazileri ve verimli topraklarıyla Sivas önemli hububat merkezlerinden birisi. Sivas'ta hasat sezonu başladı. Bizler de çiftçilerimizle hasada eşlik ediyoruz. Öncelikle tüm çiftçilerimize emeklerinin karşılığını aldıkları bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Hayırlı bereketli olsun inşallah sezonumuz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, çiftçilerin yanında olmaya ve Sivas'ın tarımsal üretim gücünü daha ileriye taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Sivas'ın yaklaşık 500 bin ton buğday üretimiyle Türkiye'de beşincisi sırada olduğuna dikkati çeken Şimşek, yaklaşık 300 bin ton arpa üretimiyle de dördüncüsü sırada yer aldığını ifade etti.

Vali Şimşek, yaklaşık 32 bin tonluk tritikale üretimiyle Türkiye'de ikincisi, yulafta ise birinci sırada olduklarını kaydetti.

Milletvekili Toy ise çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, Sivas'a ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, TMO Sivas Başmüdürü Emrah Varol, İnceyol köyü muhtarı Harun Şahin ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Hasat Sezonu Başladı - Son Dakika

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