Sivas\'ta Hasta Buzağı Trafikte Taşındı

SİVAS'ta hasta buzağının otomobilin arka koltuğunda veterinere götürüldüğü anlar trafikte cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kent merkezinde trafikte seyir halindeki bir otomobilin arka kısmında taşınan buzağıyı görenler, o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin, hasta olduğu için köyden veterinere getirildiği öğrenilen buzağının başını okşadığı görüldü.
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