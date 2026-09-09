Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.
M.P. yönetimindeki 58 AJ 738 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 42 JB 837 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu ilçe girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile B.A'nın aracında bulunan Ş.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen araç sürücüleri, Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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