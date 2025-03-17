Sivas'ta ilginç doğa olayı böyle görüntülendi

-Sivas'ta her yıl baharın gelmesi ve kar sularının erimesiyle, Kızılırmak'a rengini veren Faldum çayı kızıl rengine büründü

SİVAS - Sivas'ta her yıl baharın gelmesi ve kar sularının erimesiyle, Kızılırmak'a rengini veren Faldum çayı kızıl rengine büründü, Faldum çayının kızıl sularının Kızırırmak ile birleştiği anlar havadan görüntülendi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğarak Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen ve bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı Faldum çayının taşıdığı kızıl suyla kızıla bürünmeye başladı.

"Çok güzel görünüyor"

İlginç doğa olayına şehitlik edenLena Tanrıverdi, çok güzel bir görüntü olduğunu ifade ederek, "Ben burada öğrenciyim ve yürüyüş yaptığım zamanlarda bu köprünün üzerinden geçiyorum. Bu ırmak sadece bu dönem kızıl rengine dönüyor ve Kızılırmak'a adını veriyor. Irmağın bir tarafı tamamen kahverengi oluyor. Bu da çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu rengin çevrede bulunan toprağın yapısından kaynaklı olduğu söyleniyor" dedi.

"Farklı bir görüntü var"

Çevrede yürüyüş yapan Ali Sarıkaya ise bu durumun toprağın yapısından kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Havaların ısınması ile birlikte dağlarda ki karlar eridi ve su seviyesinin yükselmesi ile ırmağın rengi kızıla boyandı. Toprağın yapısından kaynaklı bu durum oluşuyor. Çok güzel ve farklı bir görüntü var" diye konuştu.