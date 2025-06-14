Sivas'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın kurulan stantları gezerek jandarma personelinden bilgi aldı.
Etkinlik, jandarmanın kullandığı ekipmanlardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Jandarmanın 186. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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