Sivas'ta Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Sivas'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Sivas'ta polis 40 bin 200 makaron ve 5 kg kaçak tütün ele geçirdi, bir kişi gözaltına alındı.

12.11.2024 16:22
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Sivas'ta polis ekiplerince 40 bin 200 makaron ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde çalışma yaptı.

Kaçak yollarla tütün ve tütün mamullerini temin edip satan iş yerinde yapılan aramada, 6 bini dolu 40 bin 200 makaron, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 3 kilogram bandrolsüz paket tütün ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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