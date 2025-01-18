Sivas'ta kamyonetin devrilmesi sonucu büyükbaş hayvanlar yola savruldu.
Y.T. (33) yönetimindeki 36 FF 408 plakalı kamyonet, Sivas- Kayseri kara yolu Kovalı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, kamyonda bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.
Başka bir kamyonete yüklenen hayvanlar Sivas'a götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kamyonet Devrildi: Hayvanlar Yola Savruldu - Son Dakika
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