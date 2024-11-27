Sivas'ta Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Sivas\'ta Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilmesiyle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Tepsi ve kızaklarla kayarak eğlenen çocuklar, kar yağışının tadını çıkardı.

27.11.2024 11:27  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Sivas'ta kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde birçok köy yolunun kapanması gibi olumsuzluklara yol açtı. Yağışın devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle Sivas Valiliği, kent genelinde okulları 2 gün tatil etti. Bugün de kentte eğitime ara verilirken, tatil kararı en çok çocukları sevindirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Mahalle aralarında, oyun parkları ve eğimli alanlara gelen çocuklar tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Kar topu da oynayan çocuklar okulların tatil olduğu günlerde keyifli zaman geçirdi.

'KAR YAĞIŞINI ÖZLEMİŞTİK'

Arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardığını söyleyen Abdülkadir Bali (10), Tepsiyle karda, buzda kayıyoruz, eğleniyoruz. Kar topu oynuyoruz. Kar yağışını özlemiştik. Çok güzel oldu dedi. Eymen Gazi Aydemir (10) ise Karın yağmasıyla dışarı çıkıp, kar topu oynuyoruz. Buraya gelip kayıyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Bizim için çok iyi bir eğlence oldu diye konuştu.

Haber-Kamera Uğur YİĞİTSİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Tatil, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.