Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü.
Tarihi kent meydanında vatandaşlar kar altında fotoğraf çektirdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sivas Valiliği, kentin doğu kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
Uyarıda, kar yağışının yarın gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan ulaşımda aksama, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
