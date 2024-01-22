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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas\'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1\'i ağır 26 kişi yaralandı
22.01.2024 - 09:55,
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SİVAS'IN Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Zara- Suşehri yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. E.D. idaresindeki 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünde bulunan 1'i ağır 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı - Son Dakika
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