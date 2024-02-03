Sivas\'ta Kar Yağışı Olmaması Tarımı Olumsuz Etkiliyor

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TÜRKİYE'de son zamanlarda yaşanan mevsim kaymaları, ekili tarım arazilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Anadolu'nun yüzölçümü olarak 2'nci büyük ili olan ve güncel 820 bin hektar ekili arazisi bulunan Sivas'ta, tarlaların üzerini kış mevsiminde bir örtü görevi yapan karın yeteri derecede yağmaması, yeni filizlenen tohumlarda 'kök kesmesi' riskini beraberinde getirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı öğretim görevlisi Volkan Yörük, 'Son zamanlarda Sivas'ta kar örtüsü yok. Geceleri hava çok fazla eksi derecelerde kalıyor. Özellikle eksi 10 ve üzerinde kök kesmesi olayı yaşanabilir. Bu büyük bir risk. Bu şekilde devam ederse çiftçilerimiz ürün hasatı yapamayabilirler' dedi.

Anadolu'nun yüzölçümü olarak 2'nci büyük ili olan ve güncel 820 bin hektar ekili arazisi bulunan Sivas'ta, şubat ayında olunmasına rağmen beklenen seviyede yağmayan kar, tarım arazilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kış mevsiminde ekili arazilerin üzerini soğuk havaya karşı bir örtü görevi yapan karın olmaması, son günlerde hava sıcaklığının eksi 10'lara kadar düşmesi, yeni filizlenen tohumlarda 'kök kesmesi' riskini beraberinde getirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı öğretim görevlisi Volkan Yörük, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRÜN HASAT EDEMEYEBİLİRLER'

Mevsim kayması sonucu yaşanan tarımsal olumsuzluklardan etkilenmemek için dikim rejimlerinin değiştirilmesini tavsiye eden Yörük, "Dünyayı etkileyen küresel iklim krizi, tabi ki ülkemizi de etkiledi. Son 4-5 yıla baktığımızda iklimlerinin yön değiştirdiğini görüyoruz. Eskiden tamamen kar örtüsü altında olması gereken aylar şu anda neredeyse günlük güneşlik bir durumdayız. İklimlerde şu anda 2-3 aylık bir kayma var. Bizim bununla ilgili çiftçilerimize tavsiyelerimiz var. Tohum çeşitlerinin değiştirilmesini tavsiye edebiliriz. Şu anda Sivas ve çevre köylerinde herhangi bir kar örtüsü yoğun bir derecede yok. Ama maalesef gece de eksi derecelere düşüyor. Özellikle eksi 10 ve üzerinde buğdaylarda, hububatlarda 'kök kesmesi' dediğimiz bir olay olabilir. Bu büyük bir risk. Bu olduğunda çiftçilerimiz tamamen ürün hasat edemeyebilirler" ifadelerini kullandı.

'EĞER KAR YAĞMAZSA, YÜZDE 40 VERİM KAYBI OLUR'

Soğuk havalar devam ederse, bugüne kadar yağmayan karın yüzde 15 civarında verimi etkileyeceğini söyleyen Yörük, "Önümüzdeki ay kar yağışı tamamen geri döner ve topraklar karla örtülürse biz buradan kurtarabiliriz. Ama kar yağmaz ve geceleri özellikle eksi tabir ettiğimiz derecelerin altına düştüğünde buğdaylarda 'kök kesmesi' olacağı için tamamen ürünler zarara uğrayacaktır. Sivas'ta tabii ki normal şartlar aslında 1 milyon ton ve üzeri bir hububat beklentisi var. Şu ana kadar bu kar yağışının olmamasından dolayı da bunun yaklaşık yüzde 10-15 civarında etkilendiğini düşünüyoruz. Eğer kar yağmamaya devam ederse yüzde 40-50'lere varan bir verim kaybı olur" diye konuştu. (DHA)