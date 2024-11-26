Sivas'ta Kar Yağışı Yolları Kapatıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Kar Yağışı Yolları Kapatıyor

Sivas\'ta Kar Yağışı Yolları Kapatıyor

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan yerleşim yeri yollarının sayısı 905'ten 645'e düştü. Karla mücadele ekipleri, hastalar ve cenazeler öncelikli olmak üzere yol açma çalışmalarına devam ediyor.

26.11.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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SİVAS'ta önceki günü başlayan kar yağışı nedeni ile dün il genelinde kapalı olan 905 yerleşim yeri yolu, ekiplerin çalışmasıyla bugün 645'e indi. Kar yağışının hafif etkili olduğu kentte ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta pazar sabahından itibaren etkili olan kar yağışı, il genelinde özellikle ulaşımda önemli aksaklıklara yol açtı. İl genelinde ilk gün köy ve mezralardan oluşan 905 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanmasının ardından karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Dün yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 645'e indi. İl merkezi ile 16 ilçede Özel İdare ekipleri, önceliği hasta ve cenaze olan köyler olmak üzere yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehirlerarası yollarda ise şu an için bir sıkıntı bulunmadığı, ulaşımın açık olduğu bildirildi.

HAFİF YAĞIŞ BAŞLADI

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren il merkezinde hafif kar yağışı yeniden kendini gösterdi. İl genelinde okulların tatil edilmesi nedeni ile sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanmadı. Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de il merkezinde temizlik çalışması başlattı. Kar yağışı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

Kaynak: DHA

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