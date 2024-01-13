Sivas\'ta kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS'ta kargo firmasina ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 13'üncü Sokak'ta meydana geldi. H.Ö. (26) idaresindeki 58 AEC 703 plakalı kargo firmasına ait minibüs, A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.