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Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sivas'ın Dört Eylül Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kargo minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın ardından otomobilin sürüklenmesi ve içerisindeki vatandaşların sıkışması yer alıyor.

Sivas\'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
15.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:52
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Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kargo minibüsüyle çarpışan otomobilin bir süre sürüklenmesi ve otomobildeki vatandaşların araç içerisinde sıkışması yer alıyor.

Dört Eylül Mahallesi'nde, 13 Ocak'ta, A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil ile H.Ö'nün (26) kullandığı 58 AEC 703 plakalı kargo minibüsü çarpışmış, kazada sürücüler ile C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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